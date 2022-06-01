В результате обстрела Горловки ранен ребенок

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в очередной раз обстреляли Горловку. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Украинские каратели снова нанесли удар по мирному населению Горловки! В поселке Гурты, что в Калининском районе, осколочное ранение получил ребенок 10 лет. По предварительной информации, его мама контужена, - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что с начала суток в Горловке один человек погиб, еще шестеро ранены. На улице Генерала Вершигоры поврежден газопровод. На Углегорском шоссе разбит ряд домостроений, произошло возгорание. Также на шоссе под обстрел попал водовоз. Повреждено здание аптеки «Арника» на улице Пересыпкина, 10 и здание стоматологии на улице Пересыпкина. Также пострадала котельная № 107.

Также в Горловке сегодня были повреждены десятки жилых домов. Украинские боевики обстреливают жилые кварталы города из реактивных систем залпового огня «Град».

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