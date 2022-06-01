Мариуполь и Санкт-Петербург стали побратимами

Подписи под документом поставили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр города Мариуполя Константин Иващенко. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Между освобожденным Мариуполем и северной столицей России Санкт-Петербургом было подписано соглашение о побратимстве и всестороннем сотрудничестве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что на церемонии подписания документа присутствовал также секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По словам Дениса Пушилин, это было не простой формальностью - соглашение положило начало грандиозному проекту помощи россиян по отношению к Мариуполю.

- Шефство Питера над Мариуполем означает, что город ждет возрождение. Совсем скоро в город зайдут строители и начнется восстановление. Это по-настоящему братское отношение, - подчеркнул Глава ДНР.

Сообщается, что подписи под документом поставили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр города Мариуполя Константин Иващенко.

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