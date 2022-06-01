ВСУ обстреляли коксохимзавод в Ясиноватой, есть пострадавшие

Мирный житель получил ранение на улице 50 лет образования СССР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 1 июня, украинские боевики обстреляли Ясиноватую. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По оперативной линии Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о пострадавшем гражданском лице в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Ясиновского коксохимического завода в Кировском районе Макеевки на улице 50 лет образования СССР, - говорится в сообщении.

Кроме этого, зафиксировано попадание снаряда в третью батарею коксового цеха.

По данным СЦКК, украинские боевики вели огонь из «Градов» с авдеевского направления.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище, - обратились к жителям в штабе.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по ее территории почти 300 боеприпасов.

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