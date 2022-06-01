Украинские боевики обстреляли жилой район Донецка из «Урагана»

Один из снарядов упал в районе остановки общественного транспорта «ГАИ». Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня днем Петровский район Донецка попал под обстрел украинских реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел был зафиксирован наблюдателями в 12.40. Удар наносился со стороны села Георгиевка, расположенного вблизи Марьинки.

По сообщению администрации города Донецка, один из снарядов упал в районе остановки общественного транспорта «ГАИ». Это достаточно оживленный участок дороги, и лишь по счастливой случайности никто из автомобилистов в этот момент не пострадал.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден жилой дом по улице Доренского, 19. В жилище были выбиты стекла, посечен осколками фасад, повреждены хозяйственные постройки и забор.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района столицы Республики ранение получил мирный житель - мужчина 1957 года рождения, находившийся на улице Петровского в районе шахты 4-21.

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