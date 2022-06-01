В результате обстрела Головки один человек погиб, еще четверо – ранены. Фото: Телеграм-канал мэра Ивана Приходько

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли артудар по Калининскому району Горловки. В результате обстрелов украинских неонацистов один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава администрации города Горловка Иван Приходько.

- На улице Генерала Вершигоры поврежден газопровод. На Углегорском шоссе разбит ряд домостроений, произошло возгорание. Также на шоссе под обстрел попал водовоз. Повреждено здание аптеки «Арника» на улице Пересыпкина, 10 и здание стоматологии на улице Пересыпкина. Также пострадала котельная № 107, - сообщил в своем телеграм-канале Иван Приходько.

Также в Горловке сегодня были повреждены десятки жилых домов. Украинские боевики обстреливают жилые кварталы города из реактивных систем залпового огня «Град».

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