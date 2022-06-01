Обстрел ВСУ Кременной: Один мирный житель погиб, еще восемь – ранены

В Кременной один мирный житель погиб, еще восемь – ранены Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Один мирный житель погиб, еще восемь ранены в результате утреннего обстрела Кременной вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом сообщило Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВФУ обстреляли Кременную из артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра, выпустив по городу двадцать снарядов

- В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Кременная, по предварительным данным, погиб один мирный житель и восемь человек получили ранения, - говорится в сообщении Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Информация о повреждениях уточняется. Напомним, что Кременная полностью была освобождена от украинский оккупантов 19 апреля. На текущий момент под республиканский контроль перешли почти 95 процентов территории Республики.

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