В результате обстрела Петровского района Донецка ранен мирный житель

Последствия сегодняшнего прилёт снаряда на остановку общественного транспорта «ГАИ». Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

Сегодня, 1 июня, вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли артудар по Донецку.

- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района столицы Республики ранение получил мирный житель – мужчина 1957 года рождения, находившийся в тот момент на улице Петровского в районе шахты 4-21. После осмотра специалистов пострадавшего отправили на амбулаторное лечение по месту жительства, - сообщил в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Совсем недавно снаряд ВФУ разорвался на остановке общественного транспорта «ГАИ». В результате обстрела пострадал жилой дом на улице Доренского, 19 – повреждено остекление окон, фасад посечен осколками, повреждены хозяйственные постройки и забор.

По данным градоначальника, также зафиксировано повреждение остекления котельной военизированной горноспасательной части на улице Июльской, 12.

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