Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела на виновных в обстрелах Донецка 30 мая

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела на виновных в обстрелах Донецка

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении украинских военных по фактам обстрелов ими Ворошиловского и Буденновского района Донецка 30 мая. Об этом сегодня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

- Следствием установлено, что 30 мая 2022 года военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ по приказу командира Кураша Е.Ю. произвели обстрелы из артиллерийского вооружения территории Ворошиловского и Буденновского районов Донецка, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Против Кураша и его подчиненных возбуждены дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 229, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 УК ДНР (террористический акт).

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли Донецк из Авдеевки с применением орудий образца НАТО калибра 155 миллиметров и реактивной системы залпового огня «Смерч». В результате шесть мирных жителей было убито, еще девятнадцать - ранено.

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