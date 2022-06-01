Из Мариуполя за сутки эвакуировали 355 человек

Мариуполю предстоит большая стройка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За прошедшие сутки (с 08.00 31 мая до 08.00 1 июня) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 355 человек, включая 32 ребенка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

- В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР, - говорится в сообщении штаба.

Всего с 5 марта по 1 июня в пункт оказания помощи эвакуируемому населению «Безыменное» эвакуированы 38 517 человек. В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения. Консультационную помощью по поиску пропавших родственников можно получить круглосуточно по следующим телефонам:

+38 071-342-69-99; +38 062-342-69-99; +7 863-318-29-99.

Напомним, что бои за Мариуполь шли с конца февраля. На сегодня город полностью освобожден от украинский оккупантов. Поскольку националисты применяли тактику выжженной земли, самому крупному городу на побережье Азовского моря предстоит большая стройка.

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