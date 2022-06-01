График подвоза питьевой и технической воды в Донецке на 1 июня: власти опубликовали список адресов

Жители Республики остались без централизованного водоснабжения из-за обстрелов украинских силовиков. Фото: Архив "КП"

Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 1 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза технической воды на 1 июня

Буденновский район:

- ул. Тамбовская, 59 (с 10:00 до 13:00).

Калининский район:

- ул. Комарова, 18 (с 9:30 до 11:00);

- ул. Герцена, 51 (с 11:00 до 13:00);

- ул. Февральская, 22 (с 13:00 до 16:00);

- ул. Ромена Ролана, 15 (с 9:00 до 11:00);

- ул. Учительская, 35 (с 11:00 до 13:00);

- ул. Шахтинская, 10 (с 13:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Порт-Артурная, 3(с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Жуковского, 64 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Поэтическая, 11 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Кучука, 43 (с 13:00 до 16:00);

- ул. Куйбышева, 43 (с 11:00 до 13:00).

Пролетарский район:

- ул. Макеевская, 23 (с 12:00 до 16:00);

- ул. Коммуны, 5 (с 12:00 до 16:00).

г. Моспино:

- ул. Менделеева, 24 (с 9:00 до 13:00);

- ул. 40 Лет Победы, 91 (с 9:00 до 13:00);

- ул. Стаханова, 3 (с 13:00 до 16:00).

График подвоза питьевой воды в Донецке на 1 июня 2022 г.

Кировский район:

- ул. Мирная, 25 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Клавдии Назаровой, 37 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Ковтюха, 107 (с 14:30 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Зуевская, 23 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Словацкая, 21 (с 13:00 до 16:00).

Петровский район:

- ул. Ананченко, 1 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Петровского, 267 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Социалистическая, 1а (с 14:30 до 16:00).

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