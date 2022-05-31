В ЛНР заявили, что ВСУ подорвали цистерну с химикатами на комбинате «Азот», чтобы помешать продвижению войск Республики

Украинских военных не остановил даже тот факт, что результатом их провокации станут прежде всего мирные люди. Фото: ТГ/Мирошник
Украинские военные подорвали цистерну с химикатами на северодонецком комбинате «Азот», чтобы помешать продвижению войск Луганской Народной Республики. Об этом заявили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.
- Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате «Азот» цистерну, предположительно с азотной кислотой, - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер отогнал отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Республики - Кременной и Рубежного, где располагаются союзные войска. При этом украинские СМИ поспешили обвинить в случившемся российских и луганских военнослужащих.
В оборонном ведомстве ЛНР обратились к жителям Северодонецка и расположенных рядом с ним населенных пунктов с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Республика уже предпринимает меры для ликвидации последствий украинской провокации.
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