Станций комплексной очистки воды установлены на пяти водоемах Донецка и Макеевки

Станции установлены на водоемах Донецка Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Современные станции комплексной очистки (СКО) воды, доставленные из России, установлены на пяти водоемах Донецка и Макеевки. Раздача воды горожанам происходит ежедневно с 09:00 до 17:00.

СКО располагаются в Донецке по следующим адресам:

Ворошиловский район:

— пр. Дзержинского, возле СК «Динамо»;

— ул. Набережная, 101д.

Кировский район:

— ул. Нижнедворцовая, 1а.

Куйбышевский район:

— пр. Богдана Хмельницкого, 67г.

СКО располагаются в Макеевке по следующим адресам:

Центрально-Городской район:

— площадка возле противопаводкового пруда «Эра» (квартал «Металлург»).

Горняцкий район:

— площадка возле пруда-осветлителя № 2 СП «Шахта имени В. И. Ленина» (по ул. Янки Купалы).

Станции очищают воду от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвреживает от антропогенных веществ и ядов органического происхождения, дезактивирует от радионуклидов, обеззараживает от бактерий и вирусов.

СКО может брать воду из любого источника. Очищенная таким образом вода предназначена для хозяйственно-бытовых нужд (стирка, уборка, личная гигиена).

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