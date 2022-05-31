Станций комплексной очистки воды установлены на пяти водоемах Донецка и Макеевки

Станции установлены на водоемах Донецка
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
Современные станции комплексной очистки (СКО) воды, доставленные из России, установлены на пяти водоемах Донецка и Макеевки. Раздача воды горожанам происходит ежедневно с 09:00 до 17:00.
СКО располагаются в Донецке по следующим адресам:
Ворошиловский район:
— пр. Дзержинского, возле СК «Динамо»;
— ул. Набережная, 101д.
Кировский район:
— ул. Нижнедворцовая, 1а.
Куйбышевский район:
— пр. Богдана Хмельницкого, 67г.
СКО располагаются в Макеевке по следующим адресам:
Центрально-Городской район:
— площадка возле противопаводкового пруда «Эра» (квартал «Металлург»).
Горняцкий район:
— площадка возле пруда-осветлителя № 2 СП «Шахта имени В. И. Ленина» (по ул. Янки Купалы).
Станции очищают воду от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвреживает от антропогенных веществ и ядов органического происхождения, дезактивирует от радионуклидов, обеззараживает от бактерий и вирусов.
СКО может брать воду из любого источника. Очищенная таким образом вода предназначена для хозяйственно-бытовых нужд (стирка, уборка, личная гигиена).
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