ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, пострадала женщина

Пострадавшей женщине 63 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Киевские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1959 года рождения в результате обстрела ВФУ Куйбышевского района города Донецка по адресу: улица Ковалько, 88, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, сегодня в результате украинских обстрелов были ранены несколько мирных жителей столицы ДНР. Так, по сообщению СЦКК, в Киевском районе Донецка пострадал мужчина 1977 года рождения.

А в прифронтовом поселке Александровка по улице Ленина, 16 получил ранения мужчина 1979 года рождения. В населенном пункте зафиксировано также прямое попадание в столовую фермы по улице Сельскохозяйственной, 1/3. По улице Ленина, 171 повреждена труба центрального отопления, обеспечивающая теплом поселковую школу.

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