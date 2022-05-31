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Политика31 мая 2022 18:12

В Макеевке в результате попадания украинского снаряда загорелся химзавод

Украинская артиллерия ударила также по местной исправительной колонии
Ирина ДМИТРИЕВА
На территории предприятия был поврежден газопровод высокого давления

На территории предприятия был поврежден газопровод высокого давления

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Макеевке. В результате попадания одного из снарядов ВФУ загорелся местный химзавод. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Зафиксированы прилеты украинских снарядов калибром 122-мм на территорию теплоэлектроцентрали Ясиновского коксохимзавода. В результате повреждения газопровода высокого давления произошло возгорание, - проинформировали там.

Кроме того, сообщается, что украинская артиллерия ударила по Макеевской исправительной колонии, расположенной по улице Репина, 144.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили информацию о еще одном пострадавшем в результате утреннего обстрела Червоногвардейского района города. Пострадал мужчина 1985 года рождения, проживающий по адресу: поселок Первомайский, улица Тычины, 24, квартира 2.

Напомним, сегодня стало известно, что при обстреле Макеевки погибли женщина и ребенок. Еще один мирный житель города был ранен.

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