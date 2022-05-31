В Макеевке в результате попадания украинского снаряда загорелся химзавод

На территории предприятия был поврежден газопровод высокого давления Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Макеевке. В результате попадания одного из снарядов ВФУ загорелся местный химзавод. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Зафиксированы прилеты украинских снарядов калибром 122-мм на территорию теплоэлектроцентрали Ясиновского коксохимзавода. В результате повреждения газопровода высокого давления произошло возгорание, - проинформировали там.

Кроме того, сообщается, что украинская артиллерия ударила по Макеевской исправительной колонии, расположенной по улице Репина, 144.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили информацию о еще одном пострадавшем в результате утреннего обстрела Червоногвардейского района города. Пострадал мужчина 1985 года рождения, проживающий по адресу: поселок Первомайский, улица Тычины, 24, квартира 2.

Напомним, сегодня стало известно, что при обстреле Макеевки погибли женщина и ребенок. Еще один мирный житель города был ранен.

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