На северодонецком предприятии «Азот» украинские боевики подорвали емкости с химикатами

Над Северодонецком поднялся столб ядовитого дыма. Фото: ТГ Мирошник

На северодонецком предприятии «Азот» произошел подрыв емкости с химикатами. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

- На химкомбинате «Азот» подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода еще контролируется формированиями украинского режима, - написал Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Известно, что Народная милиция ЛНР совместно с войсками РФ ведут наступление на Северодонецк и Лисичанск. Их взятие приведет к полному освобождению территории ЛНР от оккупантов. Наступление осложняется тем, что киевские силовики организовали в городах глубоко эшелонированную оборону и используют мирных жителей в качестве живого щита. Кроме того, в данном районе расположены несколько крупных химических предприятий.

Сегодня, 31 мая, Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что треть Северодонецка контролируется Народной милицией Республики.

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