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Политика31 мая 2022 17:51

В прифронтовом поселке Александровка под Донецком ранен мужчина

Населенный пункт с самого утра подвергся обстрелам со стороны украинских войск
Ирина ДМИТРИЕВА
ВФУ продолжают обстрел поселков Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

ВФУ продолжают обстрел поселков Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Александровка под Донецком получил ранение мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о ранении гражданского лица - мужчины 1979 года рождения в результате обстрела ВФУ населенного пункта Александровка по адресу: улица Ленина, 16, - проинформировали наблюдатели.

Тем временем в администрации города Донецка сообщили о повреждениях, нанесенных поселку обстрелами.

- В результате обстрела Александровки зафиксировано прямое попадание в столовую фермы по ул. Сельскохозяйственной, 1/3. По улице Ленина, 171 повреждена труба центрального отопления, обеспечивающая теплом школу поселка, - написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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