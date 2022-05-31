Глава ЛНР: Обстрелы Сватово и Стаханова, жертвами которых стали и юные жители, выглядят кощунственно в преддверии Дня защиты детей

Леонид Пасечник сделал заявление о зверских преступлениях украинских фашистов и трибунале над ними. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 31 мая, Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление о зверских преступлениях украинских фашистов и трибунале над ними.

- Чувствуя свой неизбежный крах, боевики стреляют без разбора из всех видов вооружения по мирным городам и селам, которые находятся глубоко в тылу. Обстрел из ракетного комплекса «Точка-У» по центру Сватово, в котором нет военной техники и солдат. Огонь из реактивных систем «Ураган» по Стаханову, который далеко за линией фронта. Результат только этих двух чудовищных атак – пятеро погибших, свыше 30 раненых, среди которых больше десяти детей, - сообщил Пасечник.

Он отметил, что украинская власть, скатившаяся до уровня террористов, продолжает слепую, необъяснимую с точки зрения морали агрессию против жителей Донбасса. Обстрелы Сватово и Стаханова, жертвами которых стали и юные жители Республики, выглядят еще более кощунственно в преддверии Дня защиты детей.

- Час расплаты близок. Врагу нет прощения и снисхождения. За каждое убийство, за каждый разрушенный дом киевский режим понесет заслуженное наказание! – подчеркнул Глава ЛНР.

Он сообщил, что ведется подготовка к трибуналу над неонацистами. За восемь лет зафиксированы тысячи фактов преступлений в отношении народа Донбасса.

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