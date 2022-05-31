ВСУ потеряли до 40 боевиков и два танка: Защитники ДНР отразили атаку под Ясиноватой

Защитники ДНР уничтожили два украинских танка и БМП. Фото: НМ ЛНР

Вооруженные формирования Украины предприняли безуспешную атаку на позиции войск русской коалиции в районе села Новобахмутовка к северу от Ясиноватой. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника УНМ Эдуард Басурин.

- Военнослужащие Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских оккупантов населенные пункты нашей Республики. Нашими военнослужащими отражена атака противника в районе Новобахмутовки с направления Розовки, — заявил Басурин.

Он отметил, что умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены до 40 человек личного состава, два танка Т-64 и БМП вооруженных формирований Украины.

Басурин также рассказал, что союзным силам удалось оттеснить ВСУ от «Агрофермы» в районе поселка Новолуганское под Светлодарском.

Заместитель начальника УНМ сообщил, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость семь защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 18 получили ранения.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, - сказал Эдуард Басурин.

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