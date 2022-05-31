В поселке под Горловкой в результате обстрела ВСУ получили ранения двое 14-летних подростков

В Пантелеймоновке снаряды попали в дом по улице Виноградной, в результате получили ранения двое подростков. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 31 мая, в результате артиллерийского обстрела горловского поселка Пантелеймоновка ранения получили двое 14-летних подростков. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- В результате вооруженной атаки украинских боевиков, по улице Виноградной, дом 4 в горловском поселке Пантелеймоновка ранения различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних мальчиков, 2007 года рождения. Пострадавшие доставлены каретами скорой медицинской помощи в городскую больницу № 2 Горловки, - сообщил Иван Приходько.

Также значительные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, здание амбулатории центра медпомощи.

До этого в результате сегодняшних обстрелов ВСУ погибли 5-летняя девочка и женщина из Макеевки, еще 5 жителей ДНР получили ранения.

Напомним, что украинские боевики продолжают террор мирного населения Республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ДНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами.

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