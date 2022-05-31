На стартовой площадке «Байконура» готовят к запуску ракету, на которую нанесены флаги ДНР И ЛНР

На носитель нанесены флаги республик Донбасса. Фото: ТГ/Пушилин

Свидетелями старта ракеты-носителя «Союз-2.1а», которую готовят к выходу в космос на космодроме «Байконур» в Казахстане, станут школьники из Донецкой Народной Республики. Примечательно, что на носитель нанесены флаги республик Донбасса. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что запуск ракеты запланирован на 3 июня, она уже доставлена на стартовый стол космодрома.

Денис Пушилин поблагодарил корпорацию «Роскосмос» за поддержку республик и предоставленную детям возможность присутствовать на таком мероприятии.

- Когда дети Большой Страны мечтают о космосе, у этого государства есть будущее, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что группа школьников из Донецкой и Луганской Народных Республик отправилась по приглашению Роскосмоса в Российскую Федерацию - на космодром «Байконур». Ребята посетят музеи колыбели мировой космонавтики, познакомятся с инфраструктурой космодрома, а в пятницу станут свидетелями запуска ракеты «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20».

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