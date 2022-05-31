В Мариуполе на этой неделе начнут оказывать банковские услуги, а также заработает первый банкомат ЦРБ

В ЦРБ рассказали о планах по банковскому обслуживанию жителей приморского города. Фото: ЦРБ ДНР

В Мариуполе на этой неделе Центральный республиканский банк ДНР откроет удаленное рабочее место для оказания банковских услуг, а также банкомат и платежный терминал самообслуживания. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦРБ.

- На текущей неделе в Мариуполе в районе бывшего торгового центра «Metro» ожидается открытие удаленного рабочего места для предоставления банковских услуг. Там же ожидается запуск банкомата и платежного терминала самообслуживания, — сказано в сообщении.

В банке отметили, что в городе подготовлено помещение под отделение ЦРБ, оно заработает после подачи электроэнергии. Еще примерно в 10 помещениях ведутся ремонты: налаживаются каналы связи, подготавливается оборудование и рабочие места.

Ранее Центробанк открыл отделения в Волновахе, Володарском и Мангуше. Всего в ДНР на сегодняшний день функционирует 250 отделений, 262 банкомата и 225 терминалов самообслуживания, а также 2498 POS-терминалов.

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