Леонид Пасечник наградил медалями «Родительская слава» 18 многодетных семей в ЛНР

Семьям вручили также сертификаты от партии «Единая Россия» на приобретение бытовой техники. Фото: сайт Главы ЛНР

В Луганской Народной Республике были награждены медалями 18 многодетных семей, семь из которых проживают в освобожденных районах страны. Чествование проходило в столичной филармонии в рамках мероприятия, организованного по случаю предстоящего Дня защиты детей.

Награды многодетным родителям вручал Глава Республики Леонид Пасечник. Он отметил, что каждый из присутствующих в зале когда-то сделал выбор в пользу большой семьи, несмотря на то, что это требует колоссальных духовных и физических усилий.

- Такие семьи, как ваши, являются достоянием нашей Республики. Мы всегда будем оказывать помощь и поддерживать ваши семьи, - сказал лидер ЛНР.

Среди награжденных - жительница Станично-Луганского района Татьяна Украинская, которая растит десять детей. Женщина признается: бывает тяжело. Но старшенькие присматривают за младшими домочадцами, помогают по дому. Бабушки тоже выручают. В общем, стараются все успевать.

- Главное - любить деток, не бояться иметь детей. Дети - это цветы нашей жизни, - говорит многодетная мама.

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