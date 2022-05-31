Под освобожденной Волновахой в ДНР перезапустили производство крупнейшей птицефабрики

На предприятие уже поступила первая партия цыплят бройлеров. Фото: Минагропром ДНР

На птицефабрике освобожденного села Кировское под Волновахой перезапустили производство и до конца года планируют существенно нарастить объемы выпускаемой продукции. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

В ведомстве отметили, что на предприятие уже поступила первая партия цыплят бройлеров в количестве 18 тысяч штук. После их выращивания и откорма, спустя месяц с лишним, на прилавки Республики отправятся около 35 тонн куриного мяса.

А до конца года птицефабрика планирует поэтапно задействовать 20 корпусов для выращивания бройлеров и приобрести еще около 400 тысяч цыплят. Это позволит произвести почти 700 тонн мяса.

- С одной стороны, увеличится объем обеспечения населения данным социально значимым продуктом, а с другой - предприятие получит денежные средства для полномасштабного возобновления производственной деятельности, - пояснили в Минагропроме Республики.

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