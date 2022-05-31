На территорию ДНР могут зайти российские мобильные операторы

Единственный оператор связи в Республике «Феникс» уже перешел на российскую систему нумерации Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Донецкой Народной Республики вскоре могут начать работать российские мобильные операторы. Об этом заявили в Министерстве связи ДНР.

- Ведутся переговоры о заходе на территорию Республики российских операторов сотовой связи, - сообщили там.

По словам представителей ведомства, в дорожной карте уже намечены шаги, которые обеспечат заход операторов в Республику.

Напомним, в начале мая сообщалось, что единственный мобильный оператор ДНР - «Феникс» - получил телефонный код России. Всем его абонентам наряду с текущим был присвоен дополнительный номер, начинающийся цифрой «+7». В пресс-службе республиканского оператора связи пояснили, что благодаря этому жители Республики смогут беспрепятственно регистрироваться на Едином портале госуслуг в РФ и других российских онлайн-сервисах. К тому же теперь они получат возможность принимать зарубежные звонки.

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