В ДНР сообщили о ранении двух мирных жителей при обстрелах ВФУ

Помощь пострадавшим оказали медики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике пострадали двое мирных людей. Они получили ранения при обстреле Донецка и Еленовки вооруженными формированиями Украины. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ следующих населенных пунктов: город Донецк (Киевский район) - пострадал мужчина 1977 года рождения; населенный пункт Еленовка - ранен мужчина 1940 года рождения, - заявили наблюдатели.

В СЦКК также уточнили информацию о пострадавшем в результате обстрела ВФУ Червоногвардейского района Макеевки - им оказался парень 1997 года рождения.

Кроме того, сообщается, что в Еленовке в результате обстрела пострадали частные жилые дома, расположенные по улице Фрунзе, 175, 177, 190, 194.

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