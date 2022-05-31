В Мариуполе отремонтирован главный источник энергоснабжения города

Вскоре большая часть города будет со светом. Фото: mintek-dnr.ru

Специалисты ДНР отремонтировали главный источник энергоснабжения города Мариуполь. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Республики.

- Завершены аварийно-восстановительные работы на воздушной линии электропередачи 330 кВ «Харцызская-Заря», которая станет основным источником энергоснабжения всего Мариупольского энергоузла. Сегодня по ней уже подано напряжение на подстанцию 330 кВ «Заря», - заявила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что более двух месяцев энергетики потратили на то, чтобы устранить многочисленные повреждения на линиях электропередачи протяженностью более 45 километров. Потребовалась замена железобетонных опор и десятков километров провода, грозозащитного троса, изоляции и арматуры.

В ведомстве отметили, что совсем скоро напряжение с подстанции «Заря» поступит на транзитную подстанцию города «Мирная», а оттуда - на подстанцию «Азовская», от которой и запитается большая часть города.

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