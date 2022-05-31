При обстреле Макеевки погибли женщина и ребенок

Число жертв украинской агрессии растет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По оперативной линии представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о жертвах среди мирного населения Макеевки. Сообщается, что при обстреле Червоногвардейского района города со стороны украинских силовиков в поселке Первомайский по улице Береговая, 39 погиб ребенок - девочка 2017 года рождения.

По улице Кировоградская, 3 этого же поселка погибла женщина 1975 года рождения. Кроме того, был ранен мужчина, его анкетные данные сейчас устанавливаются.

- Также поступила информация о возгорании хозпостройки в результате обстрела ВФУ Червоногвардейского района населенного пункта Макеевка по адресу: поселок Первомайский, улица Коллективная, 14, и гаража по адресу: поселок Первомайский, улица Тычины, 30, - рассказали представители СЦКК.

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