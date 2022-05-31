График подвоза питьевой и технической воды в Донецке на 31 мая: власти опубликовали список адресов

Жители Республики остались без централизованного водоснабжения из-за обстрелов украинских силовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 31 мая. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза технической воды на 31 мая

Буденновский район:

- улица Горностаевская, 27 (с 9:00 до 12:00);

- улица 230-й Стрелковой Дивизии, 39 (с 12:00 до 16:00).

Калининский район:

- улица Тернопольская, 22 (с 12:30 до 16:00);

- улица Лазаренко, 2 (с 8:30 до 11:00);

- улица Подвойского, 20 (с 11:00 до 13:00);

- улица Ромена Ролана, 25 (с 13:00 до 16:00).

Кировский район:

- улица Токарева, 88а - емкость 10 т (с 9:00 до 11:00).

пгт Старомихайловка:

- улица Ленина, 1 - емкость 10 т (с 10:00 до 11:00).

Куйбышевский район:

- улица Ванникова, 6а(с 9:00 до 12:00);

- улица Огинского, 23 (с 12:00 до 16:00).

Ленинский район:

- улица Снегиревская, 41 (с 8:30 до 11:00);

- улица Муравьева, 51 (с 11:00 до 13:00);

- улица Крымская, 20 (с 13:00 до 16:00);

- улица Куйбышева, 3 (с 12:00 до 16:00).

г. Моспино:

- улица Менделеева, 20. 40 (с 9:00 до 16:00);

- улица 40 Лет Победы, 91, 24 (с 9:00 до 16:00).

График подвоза питьевой воды на 31 мая

Калининский район:

- улица Ярослава Галана, 40 (с 9:30 до 15:00).

Кировский район:

- улица Ясная, 25 (с 13:00 до 16:00);

- улица Витебская, 16 (с 13:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- улица Шахтерской Славы, 7 (с 9:30 до 15:00).

Петровский район:

- улица Лохтина, 1 (с 10:00 до 16:00);

- улица Пастера (с 10:00 до 16:00);

- улицам Осоавиахима (с 10:00 до 16:00);

- улица Динамо (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- улица Батайская, 31 (с 9:30 до 16:00).

Техническую воду в Донецке можно также получить и на стационарных пунктах розлива.

Напомним, жители Республики остались без централизованного водоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. В некоторых районах с целью стабилизации обстановки перешли на почасовый график подачи воды. Власти признают, что вернуться к нормальному водоснабжению в ДНР смогут только после освобождения всей территории.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Проблемы с водой в Донецке начали решать

МЧС ДНР построила трубопровод для поставок воды (подробнее)