В ЛНР готовы сотрудничать с предпринимателями из Херсона и Запорожья

Республика готова начать торговлю с другими регионами Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Луганская Народная Республика готова сотрудничать с предпринимателями из Херсона и Запорожья. Жители Республики всегда открыты к взаимодействию с теми людьми, которые близки им по духу. Об этом заявил журналистам российского информагентства «ТАСС» Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Мы всегда были и остаемся открытыми для сотрудничества и взаимодействия. В Херсонской и Запорожской областях тысячи людей поддерживают Русский мир, являются для нас близкими по духу. Если местные органы власти захотят, будут готовы работать с нами - мы с радостью будем с ними взаимодействовать, - заверил он.

При этом Леонид Пасечник отметил, что сейчас основной задачей для ЛНР является завершение боевых действий на ее территории и полное освобождение от украинской оккупации.

Напомним, о начале торговли со взятыми под контроль РФ регионами Украины ранее заявляли в ДНР. По словам Главы Республики Дениса Пушилина, обмен продукцией проходит пока в тестовом режиме, но торговля с этими территориями будет идти по нарастающей.

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