За минувшие сутки под обстрелами в ДНР погибли шесть человек, в том числе ребенок

Последствия обстрела Донецка. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 42 раза, выпустив в ее направлении 240 боеприпасов. При этом применялись реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Град», артиллерия калибром 155, 152 и 122 миллиметра, минометы, гранатометы, а также стрелковое оружие. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Ворошиловский, Буденновский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский, Калининский, Центрально-городской район), Ясиноватая и Макеевка, - заявили наблюдатели.

В результате обстрелов в Республике погибли 6 гражданских лиц, в том числе ребенок 2009 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 19 мирных жителей, среди которых двое детей - девочки 2008 и 2019 годов рождения.

Кроме того, повреждения получили 33 жилых дома, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, днем ранее вооруженные формирования Украины 86 раз обстреляли жилые кварталы ДНР.

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