Из порта Мариуполя впервые после освобождения города вышел сухогруз

Погрузка судна проходила два дня Фото: Иван ЖИЛЯК

Впервые после освобождения Мариуполя судно с грузом металлопроката вышло сегодня из порта города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что еще в конце мая власти Республики поставили себе задачу осуществить первую отгрузку из Мариупольского порта. Тогда это казалось нереальным - в городе шли бои за «Азовсталь», а территория самого порта была заминирована.

И вот сегодня 2500 тонн рулонов горячекатаного листа отправились из освобожденного города в Ростов. Чтобы добиться этого, российскими и республиканскими специалистами была проделана колоссальная работа - обследованы более 1,5 миллиона квадратных метров акватории моря, 18 причалов, 32 судна и 134 сооружения порта, обезврежены более 12 тысяч снарядов и мин.

- Данный транспортный узел очень важен для Донбасса. Это крупнейший порт на Азовском море и единственный, где можно переваливать все виды грузов, в том числе и зимой. Уверен, что возобновление его работы позволит ускорить восстановление, будет содействовать росту экономики, - заявил Глава ДНР.

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