В результате украинских обстрелов в ЛНР за сутки погибли два человека, еще 24 - ранены

По Стаханово были выпущены три ракеты РСЗО «Ураган». Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

За прошедшие сутки украинские силовики совершили три обстрела территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наблюдатели отметили, что под прицельным огнем украинских войск оказались города Стаханов, Первомайск и Попасная. Их обстреляли из реактивных систем залпового огня и минометов.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы три обстрела по населенным пунктам Стаханов, Первомайск и Попасная с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» (5 снарядов) и минометов калибра 120 миллиметров (12 мин), - уточнили в СЦКК.

В результате обстрелов в Стаханове погибли две беременные женщины, ранения получили 24 человека, восемь из которых - дети. Кроме того, в Республике повреждены два объекта инфраструктуры, больница и школа.

Напомним, днем ранее украинские боевики произвели четыре обстрела жилых кварталов Первомайска и Молодежного в ЛНР. При этом применялись 122-миллиметровая артиллерия и 120-миллиметровые минометы.

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