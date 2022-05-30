Депутаты Народного Совета ЛНР привезли гуманитарную помощь жителям Северодонецка

Парламентарии передали жителям Северодонецка медикаменты и продукты питания. Фото: пресс-служба Народного Совета ЛНР

Депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов и Владимир Санкин встретились 43 жителями многоквартирного дома в Северодонецке, чтобы передать гуманитарную помощь и обсудить возникающие вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе НС ЛНР.

- 30 мая депутаты Народного Совета ЛНР Олег Попов и Владимир Санкин провели встречу с жителями города Северодонецк. Парламентарии привезли 43 жителям одного из многоквартирных домов города медикаменты, свежие хлебобулочные изделия, консервы, конфеты, печенье, питание быстрого приготовления, — уточнили в сообщении.

Жители поднимали вопросы о поставках гуманитарной помощи в город, перспективе восстановления водо-, газо- и электроснабжения, а также пенсионного обеспечения. Также горожане рассказали о зверствах украинской армии: боевики не выпускали людей из города и прикрывались ими как живым щитом.

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