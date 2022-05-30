На освобожденной территории ДНР ранены пять мирных жителей

Число пострадавших от украинских обстрелов растет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По оперативной линии представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о ранении пяти мирных жителей на ранее освобожденной территории Республики. Уточняется, что они пострадали в результате обстрелов ВСУ.

Так, в населенном пункте Благодатное, временно присоединенном к администрации Старобешевского района, получили ранения две женщины 1950 и 1967 годов рождения.

В поселке Степное, временно отнесенном к администрации города Донецка, пострадал подросток - девочка 2008 года рождения.

В поселке Мироновский, временно присоединенном к администрации Дебальцево, были ранены мужчина 1961 и женщина 1953 годов рождения.

- Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1403 человека, в том числе 76 детей, - заявили в СЦКК.

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