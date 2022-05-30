Глава ЛНР: Неонацисты, чувствуя свое неминуемое уничтожение, продолжают «воевать» с мирным населением

ВФУ выпустили по Стаханово три ракеты "Ураган". Фото: ЛНР в СЦКК

Совсем скоро украинские фашисты, причастные к обстрелам нашей территории, ответят за все преступления. Час расплаты близок! Об этом по факту обстрела со стороны ВФУ города Стаханов с применением реактивной системы залпового огня «Ураган» заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Неонацисты, чувствуя свое неминуемое уничтожение, продолжают «воевать» с мирным населением: разрушают исключительно гражданскую инфраструктуру, убивают жителей Республики, - заявил руководитель ЛНР.

В результате обстрела в Стаханово погибли две беременные женщины, ранения получили 24 человека, восемь из которых - дети.

- От всего народа Луганской Народной Республики выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим! – сказал Глава Республики Леонид Пасечник.

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