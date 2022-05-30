Число пострадавших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до 24 человек

Жертвами украинской агрессии стали мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

Число пострадавших при обстреле Стаханова в ЛНР из украинского «Урагана» достигло 24 человек, среди которых есть дети. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.

- Получили ранения 24 человека, из них 8 детей, - заявили там.

Кроме того, в городе зафиксированы многочисленные повреждения.

- В результате обстрела повреждены жилые дома и социальные объекты Стаханова, в том числе здание средней школы № 9, - проинформировали в надзорном органе власти.

Напомним, сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли город Стаханов из установок реактивной системы залпового огня «Ураган». По населенному пункту были выпущены три реактивных снаряда. Сообщается о гибели двух беременных женщин.

Под ударом украинского «Урагана» оказался также город Попасная. Киевские силовики выпустили по нему два реактивных снаряда.

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