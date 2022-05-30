В ДНР признали документы о медицинском образовании, выданные в СССР и Украине

В ДНР признали документы об образовании, выданные в СССР и Украине Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Государственный комитет обороны опубликовал постановление №92, согласно которому в Донецкой Народной Республике признаются документы о медицинском образовании, ученых степенях и званиях, выданные в СССР и Украине.

В Республике признается образование, образовательно-квалификационные уровни, ученые степени и звания в сфере здравоохранения, выданные компетентными органами, предприятиями, учреждениями и организациями Украины и СССР.

При этом уточняется, что признаются квалификационные категории в сфере здравоохранения, указанные в документах о квалификации, выданных на Украине и действительных по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако если срок действий документов истек после 24 февраля, то медикам необходимо пройти профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку в Республике.

Документ вступает в силу со дня его подписания Председателем ГКО Денисом Пушилиным, то есть с 27 мая.

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