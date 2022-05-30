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Политика30 мая 2022 16:40

ВФУ расстреливают Попасную из «Урагана»

Вечером по городу были выпущены две ракеты
Ирина ДМИТРИЕВА
Вооруженные формирования Украины выпустили по городу два реактивных снаряда

Вооруженные формирования Украины выпустили по городу два реактивных снаряда

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня вечером украинские силовики атаковали Попасную в ЛНР из установок реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они уточнили, что в 17.15 вооруженные формирования Украины выпустили по городу два реактивных снаряда.

Напомним, сегодня украинские боевики также атаковали ракетами «Ураган» город Стаханово в Луганской Народной Республике. В 15.50 по населенному пункту были выпущены три ракеты. По предварительным данным, при обстреле погибли две беременные женщины. Одна из них скончалась на месте, а другая в реанимации. Кроме того, восемь человек получили ранения, в том числе двое детей десяти и пятнадцати лет.

Тем временем в Донецке сообщили о том, что украинские боевики обстреляли из 155-миллиметровых гаубиц США самые безопасные районы столицы. В результате погибли пять мирных жителей и еще 20 - получили ранения.

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