ВФУ расстреливают Попасную из «Урагана»

Вооруженные формирования Украины выпустили по городу два реактивных снаряда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня вечером украинские силовики атаковали Попасную в ЛНР из установок реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они уточнили, что в 17.15 вооруженные формирования Украины выпустили по городу два реактивных снаряда.

Напомним, сегодня украинские боевики также атаковали ракетами «Ураган» город Стаханово в Луганской Народной Республике. В 15.50 по населенному пункту были выпущены три ракеты. По предварительным данным, при обстреле погибли две беременные женщины. Одна из них скончалась на месте, а другая в реанимации. Кроме того, восемь человек получили ранения, в том числе двое детей десяти и пятнадцати лет.

Тем временем в Донецке сообщили о том, что украинские боевики обстреляли из 155-миллиметровых гаубиц США самые безопасные районы столицы. В результате погибли пять мирных жителей и еще 20 - получили ранения.

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