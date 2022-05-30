В Мироновском в результате украинского обстрела ранены два мирных жителя

Пострадавшим оказали медицинскую помощь

Украинские вооруженные формирования обстреляли освобожденный в ходе спецоперации поселок Мироновский, что под Светлодарском. В результате удара ранения получили мирные жители. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрела получили ранения мужчина и женщина. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины города Стаханов с применением реактивной системы залпового огня «Ураган» погибли две беременные женщины, восемь человек получили ранения, в том числе двое детей 10 и 15 лет.

Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали центр Донецка с примением 155-миллиметровой артиллерии (калибр используемый натовской гаубицей) и реактивных систем залпового огня "Смерч" с кассетным боеприпасом. В результате обстрела погибли пять мирных жителей, еще 17 - получили ранения.

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