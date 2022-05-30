Около двух тысяч детей из ЛНР оздоровятся в России в 2022 году

Россия принимает активное участие в оздоровлении детей из ЛНР. Фото: ЛИЦ

Около двух тысяч детей из Луганской Народной Республики поедут в Россию в рамках детской оздоровительной программы в 2022 году. Об этом сообщила советник Главы ЛНР Марина Филиппова на совещании с главами городов и районов ЛНР, представителями Минобрнауки и Минздрава ЛНР.

— Около двух тысяч детей (поедут оздоравливаться на территорию Российской Федерации). По линии партнерских связей, спецпредложений от Министерства образования РФ и в рамках общего оздоровления, — заявила Филиппова. — Российская Федерация направляет все свои усилия, чтобы оздоровить детей ЛНР и ДНР. От нас с вами зависит, как мы рационально и правильно используем возможность, которая нам предоставлена.

Советник Главы ЛНР также сообщила, что в приоритетном порядке на оздоровление отправятся дети погибших и раненых мобилизованных военнослужащих Республики, а также дети с прифронтовых и освобожденных территорий. По ее словам, путевки уже предоставили Калужская область, Башкортостан, Крым, а также Министерство науки и высшего образования РФ.

Кроме того, уже выделены путевки на август-сентябрь в «Артек» и «Орленок» для детей военнослужащих ЛНР. Филиппова не исключает, что к этим путевкам добавятся новые, так как российские партнеры, российские регионы берут шефство над территориями ЛНР и будут принимать активное участие в оздоровлении детей.

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