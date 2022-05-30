В результате украинского обстрела в Стаханово погибли две беременные женщины

ВФУ выпустили по Стаханово три ракеты "Ураган"
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины города Стаханов с применением реактивной системы залпового огня «Ураган» погибли две беременные женщины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Луганской Народной Республики.
- При обстреле Стаханова погибли две беременные женщины. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации, - говорится в сообщении.
При обстреле восемь человек получили ранения, в том числе двое детей 10 и 15 лет.
По Стаханову украинские боевики выпустили три ракеты «Ураган».
Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали центр Донецка с примением 155-миллиметровой артиллерии (калибр используемый натовской гаубицей) и реактивных систем залпового огня "Смерч" с кассетным боеприпасом. В результате обстрела погибли пять мирных жителей, еще 20 - получили ранения.
В Буденновском районе, в результате украинского обстрела, погибла 14-летняя девочка, еще один ребенок получила ранения.
Тем временем в результате обстрела Ясиноватой - ранена мирная жительница.
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