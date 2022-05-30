Сотрудники МЧС ДНР построили водовод к каналу Северский Донец

Завершилось строительство водовода, который поможет стабилизировать ситуацию с питьевой водой в Республике. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики завершили строительство водовода к каналу Северского Донца. Он будет снабжать главный источник питьевой воды в Республике. Об этом заявил глава МЧС Алексей Кострубицкий.

— Мы сейчас питаемся из резервных источников — водохранилищ, но они имеют свойство заканчиваться, поэтому мы разработали комплексный план по поддержке нашего канала. Перекачиваем воду сейчас со многих источников, — заявил министр.

Он также отметил, что протяженность трубопровода превышает 2 км, он способен ежесуточно перекачивать до 15 000 м³ воды. Пробный запуск состоялся 29 мая, и сейчас канал уже наполняется. Кострубицкий подчеркнул, что это поможет стабилизировать ситуацию с питьевой водой в Республике.

Сотрудникам МЧС Республики приходилось работать в очень сложных условиях: невзирая на обстрелы ВФУ, невозможность подъезда спецтехники – строительство

не останавливалось даже ночью.

Напомним, что проблемы с питьевой водой в кранах дончан начались еще в феврале. Вчера мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что по неподтвержденным данным ВФУ подорвали дамбы водохранилища на Райгородке под Славянском. Из-за этого в водохранилище начал подать уровень воды.

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