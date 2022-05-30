Мэр Горловки: Украинские боевики продолжают хаотично обстреливать город

ВФУ наносят удары по жилым кварталам Горловки. Фото: t.me/Prikhodko1970

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по жилым кварталам Горловки. В результате обстрелов продолжает страдать мирное население.

- Украинские боевики продолжают хаотично обстреливать Горловку, - отметил руководитель городской администрации Иван Приходько.

По данным мэра, в Пантелеймоновке зафиксированы повреждения жилых домов по улице Первомайская 75, 77. Поврежден газопровод. В Калининском районе Горловки в совхозе «Горловский» повреждения получили дома по улице Малышко, 17, 19.

- Повреждена техника в ООО ТД «Горняк» по улице Углегорское шоссе, 309а; украинский снаряд разорвался возле детского сада № 109 по улице Паустовского, 40 - здание получило осколочные повреждения, - сообщил Приходько.

Руководитель администрации Горловки призвал горожан не выходить на улицы без веских причин и держаться ближе к укрытиям.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Для украинских карателей нет ничего святого»: ВФУ обстреляли Свято-Вознесенский храм в Горловке

Снаряд разорвался на территории храма (подробнее)