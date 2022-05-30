Обстрел Донецка 30 мая 2022: Украинские боевики выпустили по городу две ракеты «Смерч» с кассетным боеприпасом

Фрагмент кассетного боеприпаса РСЗО "Смерч". Фото: ДНР в СЦКК

Для обстрела центральной части Донецка вооруженные формирования Украины применили 155-миллиметровую артиллерию и реактивную систему залпового огня «Смерч». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совестном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По информации военных экспертов представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибром 155 миллиметров (калибр американской гаубицы, - Авт.), а также две ракеты РСЗО БМ-30 «Смерч» с кассетным боеприпасом.

Напомним, что число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны вооруженных формирований Украины возросло до 21 человека: пять погибли и 16 получили ранения. Среди погибших - подросток 2009 года рождения.

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