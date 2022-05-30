Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировано 253 человека

253 человека за сутки эвакуированы из Мариуполя Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За сутки из Мариуполя эвакуировано 253 человека. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- За минувшие сутки, с 08:00 29 мая до 08:00 30 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 253 человека, включая 33 ребенка, - говорится в сообщении. - В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению (ПОПН), который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 30 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 37 842 человека.

В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения. Консультационную помощью по поиску пропавших родственников можно получить круглосуточно по следующим телефонам:

+38 071-342-69-99;

+38 062-342-69-99;

+7 863-318-29-99.

Тем временем в городе продолжается разбор завалов и расчистка улиц. Работы постепенно продвигаются от Жовтневого к Приморскому району. Сначала работает техника МЧС РФ, убирая опасные для жизни завалы, после чего дом уже может посетить комиссия, которая определяет пригодность к восстановлению, либо списывает дом под снос.

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