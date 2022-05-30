Украинские боевики обстреляли центр Донецка из американских гаубиц: есть пострадавшие

ВФУ обстреляли центр Донецка из американских гаубиц. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии Ворошиловский район, центр Донецка. Снаряды попали в район Набережной и Крытого рынка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Снаряды украинских карателей повредили классическую гуманитарную гимназию и школы № 5 и № 22, - сообщил мэр.

По уточненной информации, в результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них - в тяжелом состоянии. В школе № 5 - один погибший.

- Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле улицы Динамической Буденновского района Донецка, еще один - на пересечении ул. Генерала Антонова и улицы 50-летия СССР.

В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что для обстрела центра Донецка вооруженные формирования Украины применили 155-миллиметровую артиллерию - калибр натовского образца вооружения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики обстреляли из 155-миллиметровых гаубиц США самые безопасные районы столицы

По неполным данным за день в ДНР погибли четверо мирных жителей и двадцать получили ранения (подробнее)