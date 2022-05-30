За сутки Союзные силы ликвидировали в Донбассе 92 украинских боевика

ВФУ понесли потери. Фото: НМ ЛНР

За прошедшие сутки военнослужащие Донецкой и Луганской Народных Республик совместном с Вооруженными силами Российской Федерации ликвидировали в Донбассе 92 украинских боевика.

В ДНР уничтожено пятьдесят два украинских боевика, три огневые позиции 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, два танка, два бронетранспортера и грузовое транспортное средство. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

- Захвачена 152-миллиметровая самоходная артиллеристская установка 2С3 «Акация» и одна БМП, - сообщили в НМ Донецкой Народной Республики.

В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике.

- 40 человек личного состава; 4 бронетранспортера и семь единиц автомобильной техники, - назвали потери ВФУ в оборонном ведомстве ЛНР.

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