ВФУ за сутки выпустили по жилым кварталам Первомайска и Моложедного в ЛНР 22 боеприпаса

Снаряд попал в квартиру. Фото: ЛНР в СЦКК

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины произвели четыре обстрела жилых кварталов Первомайска и Молодежного. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Для обстрелов украинские боевики применяли 122-миллиметровую артиллерию и 120-миллиметровые минометы.

- В результате обстрелов в Первомайске разрушена квартира в пятиэтажном жилом доме по улице Куйбышева, а также поврежден многоэтажный дом по улице Театральная, - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Тем временем ВФУ 86 раз за сутки обстреляли жилые кварталы Донецкой Народной Республики, выпустив 544 различных боеприпаса. В результате обстрелов в Донецке и Макеевке погибли четыре мирных жителя, еще 20, в том числе парень 2006 года рождения и ребенок 2021 года рождения, – получили ранения. Также повреждено 47 домостроений и 9 объектов гражданской инфраструктуры.

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