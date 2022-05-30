График подвоза воды в Донецке на 30 мая: власти опубликовали список адресов

График подвоза воды в Донецке на 30 мая Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке остается напряженной ситуация с водоснабжением. В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики напомнили, что в текущей обстановке у местных жителей должен быть запас воды на несколько дней.

Власти столицы опубликовали график подвоза на 30 мая.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Кировский район:

- ул. Старицкого, 2 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Витебская, 6 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Юности, 22 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Левитана, 15 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Красная Заря, 99 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Конева, 40 (с 14:30 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Туманяна, 16 (с 9:30 до 15:00);

- ул. Уржумская, 18 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Ванникова, 21 (с 14:00 до 16:00).

Петровский район:

- ул. Бойцовая, 17 (с 9:30 до 16:00);

- ул. Гималайская (с 9:30 до 16:00).

Пролетарский район:

- ул. Липецкая, 44 (с 11:00 до 12:30);

- ул. Филатова, 7 (с 12:30 до 13:30);

- ул. Березанская, 31 (с 14:30 до 16:00).

г. Моспино:

- ул. Котовского, 8 (с 9:30 до 15:00);

- ул. Шахтная, 16 (с 10:00 до 15:00).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА

Калининский район:

- бул. Шахтостроителей, 23 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Новоселковская, 25 (с 12:00 до 16:00);

- ул. Ярослава Галана, 40 (с 9:00 до 12:00);

- пр. Мира, 90 (с 12:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Славина, 5 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Чкалова, 25 (с 12:00 до 16:00).

Ленинский район:

- ул. Севастопольская, 86 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Рослого, 79 (с 12:00 до 16:00);

- ул. Куйбышева, 15 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Куйбышева, 43 (с 12:00 до 16:00).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 аллергенных растений Донбасса в начале лета

В ДНР такие деревья и травы растут везде (подробнее)