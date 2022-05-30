График подвоза воды в Донецке на 30 мая: власти опубликовали список адресов

График подвоза воды в Донецке на 30 мая
Фото: Иван ЖИЛЯК
В Донецке остается напряженной ситуация с водоснабжением. В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики напомнили, что в текущей обстановке у местных жителей должен быть запас воды на несколько дней.
Власти столицы опубликовали график подвоза на 30 мая.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Кировский район:
- ул. Старицкого, 2 (с 10:00 до 15:00);
- ул. Витебская, 6 (с 10:00 до 15:00);
- ул. Юности, 22 (с 10:00 до 15:00);
- ул. Левитана, 15 (с 10:00 до 12:00);
- ул. Красная Заря, 99 (с 12:00 до 13:30);
- ул. Конева, 40 (с 14:30 до 16:00).
Куйбышевский район:
- ул. Туманяна, 16 (с 9:30 до 15:00);
- ул. Уржумская, 18 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Ванникова, 21 (с 14:00 до 16:00).
Петровский район:
- ул. Бойцовая, 17 (с 9:30 до 16:00);
- ул. Гималайская (с 9:30 до 16:00).
Пролетарский район:
- ул. Липецкая, 44 (с 11:00 до 12:30);
- ул. Филатова, 7 (с 12:30 до 13:30);
- ул. Березанская, 31 (с 14:30 до 16:00).
г. Моспино:
- ул. Котовского, 8 (с 9:30 до 15:00);
- ул. Шахтная, 16 (с 10:00 до 15:00).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА
Калининский район:
- бул. Шахтостроителей, 23 (с 9:00 до 12:00);
- ул. Новоселковская, 25 (с 12:00 до 16:00);
- ул. Ярослава Галана, 40 (с 9:00 до 12:00);
- пр. Мира, 90 (с 12:00 до 16:00).
Куйбышевский район:
- ул. Славина, 5 (с 9:00 до 12:00);
- ул. Чкалова, 25 (с 12:00 до 16:00).
Ленинский район:
- ул. Севастопольская, 86 (с 9:00 до 12:00);
- ул. Рослого, 79 (с 12:00 до 16:00);
- ул. Куйбышева, 15 (с 9:00 до 12:00);
- ул. Куйбышева, 43 (с 12:00 до 16:00).
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Топ-5 аллергенных растений Донбасса в начале лета
В ДНР такие деревья и травы растут везде (подробнее)