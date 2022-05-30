В результате украинских обстрелов в ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя, еще 20 – получили ранения

ВФУ наносят удары по жилым кварталам. Фото: ДНР в СЦКК

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 86 раз обстреляли жилые кварталы Донецкой Народной Республики, выпустив 544 различных боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- На донецком направлении противник применял – РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском – артиллерию 122 мм, минометы 82 мм, СПГ, РПГ, также применялось стрелковое вооружение, - рассказали в СЦКК.

В результате обстрелов в Донецке и Макеевке погибли четыре мирных жителя, еще 20, в том числе парень 2006 года рождения и ребенок 2021 года рождения, – получили ранения. Также повреждено 47 домостроений и 9 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, что для обстрела Донецка ВФУ применяли американские гаубицы калибра 155 миллиметров. Огонь из них велся по Калининскому и Буденновскому районам.

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